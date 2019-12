GAVORRANO – La caduta di una palo della telefonia ha creato problemi su una strada, in località Le Passonaie, nel comune di Gavorrano.

Una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta provvedendo allo sgancio del cavo telefonico e del tirante in acciaio, ponendo il palo in posizione di sicurezza in attesa delle operazioni della ditta incaricata. La viabilità è stata così ripristinata.