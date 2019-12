Buon Natale (Means Merry Christmas to you): ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Buon Natale (Means Merry Christmas to you), o semplicemente Buon Natale, è un’allegra canzone natalizia statunitense degli anni sessanta, composta da Frank Linale e Bob Saffer sulle celebri note de “La Spagnola”.

La canzone è stata interpretata da vari cantanti. Le versioni più celebri sono quelle di Nat King Cole & Dean Martin, Gene Autry e Jimmy Roselli (The Christmas Album, 1966).)

La canzone parla di un Natale nella soleggiata Italia, in una fantomatica piccola città dove gli orologi non vengono regolati da più di un secolo; per questo motivo in tale luogo nessuno sa in che periodo dell’anno ci si trovi e il Natale viene festeggiato durante tutto l’anno. Nel ritornello si cita l’augurio in italiano “Buon Natale”, di cui viene data la spiegazione del significato in inglese.

Il brano è diventato molto popolare in Italia nell’autunno-inverno 2008/2009, quando è stato utilizzato nello spot televisivo natalizio e post-natalizio di Sky.

Fonte: il.wikipwdia.org