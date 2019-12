Banca Tema premia i soci che si sono distinti negli studi. C’è anche un ottantenne al secondo diploma

GROSSETO – Banca Tema ha premiato soci e figli di soci che si sono distinti per meriti di studio. A tutti i premiati è stata consegnata una pergamena in ricordo dell’evento e un riconoscimento in denaro.

Il direttore generale Fabio Becherini ha ringraziato tutti i giovani premiati ricordando come la Banca sia in grado di accompagnare i propri soci in tutto il percorso di studio con appositi finanziamenti per libri e materiale didattico per arrivare poi, con questi riconoscimenti, a gioire insieme per gli ottimi risultati conseguiti. L’augurio è che siano sempre di più i giovani meritevoli che portino a fondo i loro percorsi di studi per poi proiettarsi in un mondo del lavoro che, proprio perché sempre più selettivo, richiede elevate professionalità e competenze.

Infine è stato conferito un riconoscimento a due soci che si sono particolarmente distinti: «A Carlo Graziosi per l’impegno e la dedizione dimostrati nel proprio percorso di studi e di vita e per la capacità di portare a termine i propri progetti con successo e determinazione, visto che ha conseguito da ultraottuagenario il secondo diploma. A Filippo Chiarello per i successi conseguiti in ambito scientifico e per l’esemplare capacità di utilizzare l’intelligenza artificiale per sviluppare prodotti innovativi a beneficio delle aziende e della comunità».

Alle 16,30 è stato anche inaugurato alla presenza di monsignor Franco Cencioni il presepe che ormai da anni viene allestito nell’atrio della banca in Corso Carducci, insieme con un maestoso albero di Natale. Negli orari di apertura della banca e nei sabati 14 e 21 dicembre il presepe potrà essere visitato con ingresso libero.

Il pomeriggio è proseguito presso il Teatro degli Industri con lo spettacolo Christmas Tango, sotto la direzione artistica del maestro Massimiliano Tonsini.

Di seguito tutti gli studenti premiati: