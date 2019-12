Mattoallaprossima esulta: Baldo Gentile stravince il torneo di Imola, Bartoletti si distingue a Siena

GROSSETO – Ancora un ottimo risultato dei giovani grossetani di Mattoallaprossima Scacchi Grosseto nei tornei internazionali disputati dal 6 all’8 dicembre, ad Imola e Siena.

Gabriel Giona Baldo Gentile (nella foto di Romualdo Vitale) ha vinto, a punteggio pieno (5 vittorie su 5 partite), il torneo Open C del prestigioso festival internazionale di Imola che ha riunito in tutte le categorie più di 200 scacchisti da tutta Italia e non solo.

Con questo risultato Giona, che già un mese fa aveva vinto il torneo Florence Move, conquista la categoria di 1 Nazionale. Giulio Bartoletti, 10 anni, già vicecampione italiano rapid under 10, nel torneo open C del “24 weekend Memorial Roberto Magari” di Siena, ha conquistato 2 punti e mezzo (sui 5 disponibili), con un’ottima performance.

I due giovani sono usciti dalla Scuola di scacchi di Mattoallaprossima, riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana, con sede presso il centro commerciale Aurelia Antica.