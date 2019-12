Grosseto da applausi a Pomezia: ottima prestazione e tre punti d’oro

POMEZIA – Vittoria importante a Pomezia per il Grifone su un campo al limite della praticabilità (2-1 il finale). Manovra perfetta e grande grinta: Boccardi segna nel primo tempo e Sersanti chiude la gara nella ripresa, rimanendo al secondo posto sempre a tre lunghezze dalla capolista Monterosi.

La prima occasione arriva con Galligani, al 5’, che prova un pallonetto dal limite ma la sfera finisce alta. Al 15’ occasione di Boccardi, dopo un’ottima serpentina sul fondo di Galligani, che dagli undici metri non trova la rete. Al 23’ Galligani ci prova ancora dalla distanza, ma la palla è fuori. Tre minuti dopo papera del portiere del Pomezia, che si accorge di aver afferrato la palla al limite e lasciandola cadere si fa anticipare da Boccardi, lesto a depositarla in rete per il vantaggio biancorosso.

Nella ripresa Massella sotto porta alza un pallone sprecando forse l’occasione più ghiotta. All’11’ ci prova Cretella ma il suo tiro esce di poco. Al 26’ l’occasione più netta per il Pomezia, con Testardi che su punizione gira di testa a fil di palo. Al 27’ il Grosseto raddoppia con Sersanti, dopo un contropiede di Moscati. I padroni di casa segnano il gol della bandiera nel recupero, con Testardi, prima di far cominciare la festa biancorossa.

Pomezia-Us Grosseto 1-2

POMEZIA: Stasi, Di Agostino, Ceparano, Cafiero, Binaco, Morelli, Mantovani, Cestrone (34’ st Arduini), Massella, Testardi, Bizzaglia (10’ st Bertino). A disposizione: Mastella, Gallo, Di Emma, Paglia, Ruggiero, Califano, Battistoni. All. Bussi.

US GROSSETO: Barosi, Polidori, Ciolli, Gorelli, Milani, Viligiardi, Sersanti (35’ st Fratini), Cretella (41’ st Ravanelli), Boccardi (19’ st Giani), Galligani (23’ st Raimo), Moscati. A disposizione: Nunziatini, Pizzuto, Frosinini, Villani, Consonni. All. Magrini.

RETI: 26’ Boccardi, 27’ st Sersanti, 47’ st Testardi.

ARBITRO: Alexandar Djurdjevic di Trieste (Andreano di Foggia, Festa di Barletta).