FOLLONICA – Un Natale scintillante: ieri sera a Follonica sono state accese le luminarie. La festa di accensione, accompagnata dal concerto del Gruppo Goitre in piazza Sivieri, è stata organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Follonica. Ad essere illuminate, oltre alle vie principali, i luoghi simbolo della città: dal Cancello dell’Ilva a piazza Vittorio Veneto, la piazza del Comune, l’obelisco di piazza Sivieri dove è stata anche posizionata una luminosissima mongolfiera di luci alta sei metri come anticipo delle vere mongolfiere che, dall’Ippodromo dei Pini, saliranno sui cieli di Follonica il 28 e il 29 dicembre.

E infine l’albero: in contemporanea con Pisa, i volontari e gli amici dell’AGBALT, l’Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore, ha acceso un albero di luci tridimensionale, alto ben 15 metri, in piazza “del birillo” per i vecchi follonichesi (foto Giorgio Paggetti).