Circolo Pattinatori primo, imbattuto e in finale di Coppa, Mariotti: «Stiamo crescendo»

GROSSETO – Primo obiettivo stagionale centrato per il Circolo Pattinatori Edilfox. La “Big Red machine”, unica formazione imbattuta in Italia, ha conquistato matematicamente il pass per le finali di Coppa Italia.



Al termine della vittoriosa gara con il Montecchio, che permette al Grosseto di avere ben cinque punti di vantaggio sul Modena secondo in classifica, l’allenatore Massimo Mariotti analizza il comportamento della squadra: “Sapevamo che il Montecchio è una squadra che ha nell’agonismo, nella corsa e nell’organizzazione difensiva i suoi punti di forza. Un hockey in fase difensiva molto pressante e quindi devi giocare contro questo tipo di fase difensiva in una certa maniera. Noi a tratti non l’abbiamo fatto troppo bene, portando troppo la palla. Avevamo poi Saavedra con un risentimento muscolare che si porta avanti dalla gara con il Thiene e per questo non era brillante come in altre occasioni. Abbiamo avuto nel secondo tempo un black out di un minuto, nel quale il Montecchio è riuscito a riportarsi sul 3-3. Complessivamente però la nostra vittoria è giusta, magari non nelle proporzioni finali. La squadra comunque sta crescendo e quello che conta sono i tre punti: rimaniamo in battuti in campionato e in Italia. Questo risultato ci permettere di mettere altro fieno in cascina, di guadagnare due punti sul Modena. E’ importante perché nel girone di ritorno avremo sei partite fuori e quattro in casa”.

I risultati della 9ª giornata: Credit Agricole Sarzana-Hockey Thiene 5-10, SGS Forte dei Marmi-Pordenone 3-5, Edilfox Grosseto-Montecchio Precalcino 6-3, Zetamec Roller Bassano-Trissino 6-2, Amatori Modena-Estrellas Molfetta 2-2.

La classifica: Edilfox Grosseto 22 punti; Amatori Modena 17; e Cremona e Roller Bassano 16; Molfetta 13; Thiene 12; Montecchio Precalcino 10; Trissino 9; Pordenone 5;

Forte dei Marmi 4; Sarzana 2.

Classifica marcatori: Pasquale (Trissino) e Montivero (Modena) 20; Saavedra (Grosseto) 15; De Tommaso (Modena) e Pochettino (Cremona) 14.