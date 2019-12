Tecnici e giocatori di livello nazionale per la “clinic” organizzata dal Bsc Grosseto

GROSSETO – Circa quaranta ragazzi provenienti da tutta Italia per il weekend firmato Bsc Grosseto. Peri giorni 14 e 15 dicembre la società grossetana ha organizzato un “clinic” di baseball per atleti Under 15 e Under 18; i ragazzi avranno come istruttori un team di tecnici e giocatori di alto livello tecnico, nel giro della nazionale Italiana e delle leghe professionali americane, per una due giorni di confronto e crescita. Coordinatore tecnico e responsabile clinic sarà Vic Luciani, ex manager Bbc Grosseto e Hall of Famer.

Questi i nomi dei tecnici presenti: Paolo Ceccaroli manager della nazione Po, John Cortese manager dell’Italia Under 18, Stefano Cappuccini hitting coach Accademia e Sandro Cappuccini responsabile tecnico del Bsc Grosseto. Ad affiancarli, i giocatori Leonardo Seminati Cincinnati Reds singolo A avanzato USA, Paolino Ambrosino nazionale italiano Castenaso baseball serie A1, Alberto Mineo Toronto Blue Jays doppio AA USA, Mattia Mercuri nazionale Italiano Parma Baseball seria A1 e Alessandro Vaglio captano della Nazionale Italia Fortitudo Bologna serie A1.

L’evento si svolgerà presso lo stadio Simone Scarpelli di via Orcagna nella giornate di sabato 14 dalle 9 alle 18.30 e domenica 15 dalle 9 alle 13.

Per informazioni segreteriabscgrosseto tel. 0564 27576, mail segreteria.bsc.1952@gmail.com; Lino Luciani 346 4017703