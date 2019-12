scarlinocoifiocchi. Scarlino festeggia il Natale con luci ed eventi. TUTTO IL PROGRAMMA

GROSSETO – Il Comune di Scarlino celebra il Natale con una serie di eventi dedicati a grandi e piccoli e un contest fotografico ideato in collaborazione con la comunità di instagramers WeAreIgers Maremma. E non solo. Da domenica 8 dicembre sarà accesa la luminaria in tutto il territorio comunale, dal Castello alle frazioni, per creare l’atmosfera adatta.

«Abbiamo voluto festeggiare in grande – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Turismo Silvia Travison – per regalare ai nostri concittadini e ai turisti un Natale coi fiocchi, proprio come abbiamo intitolato la rassegna. In questi giorni sono state installate le luci natalizie nel capoluogo e nei prossimi giorni verranno posizionate anche nelle frazioni grazie al contributo di alcune aziende del territorio che hanno aderito alla nostra iniziativa. Oltre alla luminaria abbiamo anche organizzato una serie di eventi che si terranno sia a Scarlino che nella frazione di Scalo: concerti, spettacoli per bambini, una mostra a cura di Valerio Radi e i mercatini di Natale». Oltre ai tradizionali appuntamenti natalizi, l’Amministrazione comunale in collaborazione con la comunità di instagramers WeAreIgers Maremma lancia un contest fotografico su Instagram che avrà come tema le luci di Natale. «Basterà inserire l’hashtag #scarlinocoifiocchi per partecipare al concorso fotografico – spiega l’assessore Travison –: la giuria composta dai membri di instagramers WeAreIgers Maremma sceglierà le foto più belle che poi verranno stampate e esposte in una mostra in sala consiliare a Scarlino. Abbiamo voluto coinvolgere anche gli appassionati del social e i ragazzi, che avranno la possibilità di dare sfogo alla fantasia e divertirsi a scattare foto a tema natalizio nel territorio scarlinese». Gli eventi di Natale iniziano ufficialmente domenica 8 dicembre alle 16 quando sarà inaugurata la mostra fotografica di Valerio Radi “La Maremma si racconta”. L’esposizione resterà in sala consiliare a Scarlino fino al 6 gennaio e sarà aperta dalle 16 alle 20 con ingresso gratuito.

«Le fotografie di Radi raccontano le tradizioni maremmane in chiave moderna – spiega l’assessore Travison –: sono scatti pieni di ricordi e di fascino». Sempre domenica 8 dicembre alle 17 è prevista l’accensione della luminaria in piazza Garibaldi con lo spettacolo di giocoleria di Bricco e Bracco. In serata, sempre nel centro di Scarlino, “The fantastic four Christmas” gruppo musicale composto da Valentina Toni alla voce, Raffaele Boni alla chitarra, Daniele Nannini al contrabbasso e Riccardo Butelli alla batteria. La band suonerà brani di Frank Sinatra, Michael Bublè, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Diana Krall e altri, tutti dedicati al Natale. Sabato 14 dicembre Scarlinopolis e la rappresentazione teatrale itinerante “Scarlino paese da matti”.

L’associazione culturale ripropone nel centro di Scarlino lo spettacolo andato in scena in estate nel capoluogo, una performance divisa in tre parti in cui a esibirsi sono gli scarlinesi, piccoli e adulti, che hanno preso parte al progetto teatrale iniziato nel 2019 sotto la guida di Luca Salemmi e Benedetta Rustici. Sabato 21 e domenica 22 dicembre la festa si sposta a Scarlino Scalo: dalle 14 alle 20 in via Roma, via IV Novembre, piazza Garibaldi e via Citerni arriveranno le bancarelle del Mercato di Natale, e non solo. Sabato 21 dicembre tra i banchi degli ambulanti ci sarà la compagna Fou Fou Circus che animerà il pomeriggio con spettacoli circensi e musica. Domenica 22 dicembre invece sarà la marching band Archimossi a intrattenere i clienti del mercato: i musicisti si esibiranno sempre in marcia, coinvolgendo tutti. Sempre domenica 22 dicembre alle 19 nella chiesa di San Donato a Scarlino andrà in scena il concerto dell’Orchestra giovanile toscana: la formazione è composta da 23 orchestrali, tutti studenti di licei musicali di Pisa, Lucca e Livorno, diretti dal giovane Matteo Chimenti, con la partecipazione dei soprano Cristiana Ancisi e Rosalba Mancini.

Lunedì 23 dicembre alle 21 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Scarlino Scalo sarà invece protagonista la Filarmonica “Giacomo Puccini” di Follonica che si esibirà nel tradizionale concerto di Natale. La vigilia di Natale sarà dedicata ai bambini con la festa organizzata da Benedetta Rustici in programma alle 16 in piazza Garibaldi a Scarlino. Il calendario termina domenica 5 gennaio con il concerto dei Mandolini di Natale, alle 18 nella chiesa di San Martino a Scarlino: il gruppo formato da Antonio Schiavone (mandolino), Roberto Bascià (mandolino), Fulvio D’Abramo (mandòla) e Vito Mannarini (chitarra), maestri diplomati al Conservatorio “Piccinni” di Bari, ripropone brani classici e colonne sonore in cui protagonista assoluto è sempre il suono del mandolino. Il Comune di Scarlino ringrazia per il contributo Nuova Solmine, Venator, Torre Civette, Marina di Scarlino, Società agricola Rigoloccio, Crosa Group, Etruria Cork e UnoaErre.

CALENDARIO EVENTI DI NATALE

#scarlinocoifiocchi

Domenica 8 dicembre

Ore 16-20

piazza Garibaldi – Scarlino

Accensione delle luminarie

Animazione e spettacoli di giocoleria con Bricco e Bracco

Concerto “The fantastic four Christmas”

Domenica 8 dicembre – mercoledì 8 gennaio

ore 16-20

Sala consiliare – Scarlino

“La Maremma si racconta”: mostra fotografica a cura di Valerio Radi

Apertura della mostra dalle 16 alle 20 nei fine settimana dall’8 dicembre al 6 gennaio (compreso)

Sabato 14 dicembre

Ore 17

Scarlino

Scarlinopolis Natale: rappresentazione teatrale Scarlino paese da matti

Sabato 21 e domenica 22 dicembre

ore 14-20

via Roma, via IV Novembre, piazza Garibaldi, via Citerni – Scarlino Scalo

Mercatini di Natale

Sabato 21 dicembre intrattenimenti musicali e teatro di strada con Fou Fou Circus

Domenica 22 dicembre intrattenimenti musicali con Archimossi (marching band)

Domenica 22 dicembre

Ore 19

Chiesa di San Donato – Scarlino

concerto Orchestra giovanile toscana

Lunedì 23 dicembre

Ore 21

Chiesa della Madonna delle Grazie – Scarlino Scalo

Concerto di Natale – Filarmonica Puccini di Follonica

Martedì 24 dicembre

Ore 16

Piazza Garibaldi – Scarlino

Festa di Natale per i bambini con Benedetta Rustici

Domenica 5 gennaio

Ore 18

Chiesa San Martino – Scarlino

Concerto I Mandolini di Natale