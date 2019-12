San Donato tre volte a segno, brutta sconfitta per gli Juniores del Grosseto

GROSSETO – Brutta sconfitta per 0-3 per la Juniores di mister Angeli contro il San Donato Tavarnelle. Il team maremmano subisce il primo gol al quarto d’ora con Bonfitto. I biancorossi incassano il raddoppio al 35’, con Piazzini, mentre nella ripresa arriva il definitivo 3-0 per il Tavarnelle, con la rete di Abbate che chiude di fatto una brutta giornata.

US GROSSETO: Mileo, Bellini, Castellazzi, Cerretti, Fregoli, Sacchini, Riitano, Ottaviani, Guazzini, Rosi, Pratesi. A disposizione: Comi, Lupo, Pineschi, Marraccini, Palmieri, Yldiran, Fattoi, Camerlengo, Meacci. All. Angeli.

SAN DONATO TAVARNELLE: Luconi, Liberati, Neri, Schiazza, Cassetti, Vitale, Damiani, Abbate, Mori, Bonfitto, Piazzini. A disposizione: Posarelli, Casamonti, Ceccarelli, Hyso, Kortz, Puggioni, Sirigu, Testa. All. Berchielli.

RETI: 15’ Bonfitto, 35’ Piazzini, 10’ st Abbate.