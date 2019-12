Nuovo successo delle Under 16 della Pallavolo Follonica, Turris superata 3 a 2

FOLLONICA – Di nuovo una vittoria per le Under 16 femminile della Pallavolo Follonica, che al Palagolfo batte 3-2 la Turris Pisa (16-25; 25-17; 25-17; 20-25; 15-06 i parziali).

Primo set alle ospiti, più presenti in campo, che prevalgono per 16/25. Le ragazze allenate dal coach D’Auge non si perdono d’animo e si aggiudicano il secondo ed il terzo set con il punteggio parziale di 25/17.

Partita equilibrata, con le due squadre che si fronteggiano al tie-break, finché le locali prevalgono.

Bella la partita e brava la squadra del Turris Pisa ai primi posti nella classifica del girone.



Grande crescita delle giovani follonichesi che stanno dimostrando di crescere seguendo la linea del lavoro delineato dal tecnico D’Auge per raggiungere obiettivi ambiziosi.

La prossima partita vedrà le ragazze dell’Under 16 impegnate contro la squadra Pallavolo Lib. Livorno domenica 15 dicembre.

Le convocate: Sofia Barzanti, Viktoriya Basnyk, Giuditta Bellini, Agnese Mecacci, Sofia Omeghetti, Mia Ovcharovich-Contu, Giorgia Panerai, Virginia Parlanti, Giulia Sottani, Sofia Vanni.