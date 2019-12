Natale allo zenzero: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Natale allo zenzero è un brano di Elio e le storie tese contenuto nell’album Baffo Natale Compilation del 2005. Ma già nel 2004 il pezzo veniva conosciuto dal grande pubblico come colonna sonora di Natale a casa Deejay, lungometraggio interpretato dai deejay dell’emittente radiofonica Radio Deejay. Il 9 dicembre del 2014 Radio Deejay pubblicava la compilation Natale a casa Deejay in occasione del decimo anniversario dell’uscita dell’omonimo film. Tra le canzoni, ovviamente, c’è anche Natale allo zenzero.

Testo

Per fare una canzone di Natale non basta un argomento natalizio

ma occorre un ingrediente più speciale: lo zenzero

Ma chi lo avrebbe detto che lo zenzero in fondo è il vero fulcro del Natale

non il Presepe, non Gesù bambino ma lo zenzero

E non è ironico che questo zenzero sia tipico dell’Asia tropicale

un posto dove ignorano il Natale, ma quanto a zenzero… Mollali!

Oh pianta che provieni dall’oriente il cui rizoma è usato come eupeptico,

in farmacia, in cucina e nei liquori e ovviamente nel Natale

Sapete poi cosa vuol dire eupeptico significa che ti fa digerire

Perciò dopo il cenone di Natale diciamoci l’un l’altro “eupepsia”

E non venite a dirci che lo zenzero era già in voga prima di stavolta

Vogliam ci sia riconosciuto il merito dello zenzero

Natale allo zenzero

Presepe allo zenzero

tanti auguroni allo zenzero

stappare lo zenzero

brindare allo zenzero

gridare fortissimo zenzero

Regali allo zenzero

vacanze allo zenzero

Gesù bambino di zenzero

dolciumi di zenzero

canzoni allo zenzero

Bianco Natale allo zenzero

(Festività felicità)

E chi non fosse ancora straconvinto che zenzero significa Natale

provasse ad assaggiare un biscottino allo zenzero

Natale allo zenzero

Presepe allo zenzero

tanti auguroni allo zenzero

stappare lo zenzero

brindare allo zenzero

gridare fortissimo ZENZERO

Regali allo zenzero

vacanze allo zenzero

Gesù bambino di zenzero

abbracci allo zenzero

dolciumi di zenzero

Bianco Natale allo zenzero

Re Magi di zenzero

pastori di zenzero

stella cometa di zenzero

le renne allo zenzero

zanzare di zenzero

Bianco Natale di zenzero