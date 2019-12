La Gea in casa dell’Audax Carrara per prolungare la sua serie positiva

GROSSETO – Rigenerata dalla straordinaria vittoria casalinga contro la Libertas Livorno, la Cooplat Ambiente Grosseto punta a proseguire la striscia positiva sul parquet dell’Audax Carrara, dove giocherà domenica alle 18,30. Zambianchi e compagni contro gli amaranto hanno disputato la più bella gara interna della stagione (“Seconda solo a quella giocata sul campo del Galli Terranuova nel match d’esordio”, precisa il coach Pablo Crudeli) e continuare a giocare con la grinta, la determinazione, con la difesa aggressiva come domenica scorsa potrebbe dare ottime possibilità di mettere in tasca la quinta vittoria dell’anno, che consentirebbe di tenere a debita distanza le ultime della classe. La formazione locale, allenata da Andrea Cristelli ha vinto la sua unica gara in trasferta contro la Liburnia Livorno.



“Non dobbiamo fare l’errore – dice Pablo Crudeli – di scendere in campo guardando la classifica, che ci vede avanti di sei punti. L’Audax Carrara ha il nostro stesso obiettivo, la salvezza e per questo scenderà in campo con il coltello tra i denti. Mi aspetto continuità dai ragazzi, dopo una super prestazione”.

Il tecnico argentino dovrà fare a meno di Matteo Bambini e Nikola Gruevski, alle prese con piccoli problemi fisici. E’ tornato in gruppo Thomas Rocchiccioli, che è stato per adesso utilizzato solo nel campionato under 18.

Questi i convocati della Cooplat Ambiente: Battaglini, Zambianchi, Perin, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Mari, Bocchi. Arbitreranno Uldanck di Pisa e Volpi di Cecina.



Il programma della 10ª giornata: Opus Libertas Livorno-Colle Basket, Brusa Us Livorno-Biancorosso Empoli, Boldrini Folgore Fucecchio-Centro Minibasket Carrara, Dany Quarrata-Galli Terranuova, Audax Carrara-Cooplat Ambiente Grosseto, Juve Pontedera-Liburnia Livorno, Vismederi Costone Siena-Pall. Valdera.

La classifica: Folgore Fucecchio 14 punti; Pall. Valdera, Dany Quarrata, Costone Siena 12; Galli Terrranuova, Juve Pontedera, CMB Carrara 10; Biancorosso Empoli, Colle Basket, Cooplat Ambiente Grosseto, Opus Libertas Livorno 8; Brusa Us Livorno 6; Audax Carrara 2; Liburnia 0.