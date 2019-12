La Corale Puccini canta il Natale: ecco tutti gli appuntamenti fino alla vigilia

GROSSETO – “Dal 1 dicembre abbiamo avviato il cammino: seguiamo la stella per arrivare a cantare il Natale della speranza, della nascita e della rinascita nella gioia e nello stupore dinanzi alla vita”. Così la Corale Puccini, impegnata da inizio mese con numerosi concerti in vista dell’arrivo del Natale.

La corale ha cantato per ricordare 500 anni della nascita di Cosimo de’ Medici l’1 dicembre al Cassero Senese, mentre il 2 era all’Aeroporto militare. Tra poche ore canterà ad un convegno, a Grosseto, dedicato a “I segreti della voce, fisica del suono, estetica del canto” a cura di Walter Marzilli, direttore della corale, mentre domani parteciperà alla rassegna “Tutti InCoro” a Monterotondo Marittimo per la “Pace dei popoli”

La settimana prossima per la corale inizieranno gli appuntamenti più strettamente natalizi: sabato 14 dicembre appuntamento alla Chiesa di Rispescia (Grosseto) e domenica allaChiesa di Casal di Pari (Civitella Paganico), sempre alle 21.

“Grazie al Comune di Grosseto e al Lions Club Host quest’anno, dopo un po’ di tempo, abbiamo la gioia di regalare a tutti Voi il tradizionale Concerto di Natale in Cattedrale cantando accompagnati anche dall’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto – raccontano dalla corale -: canteremo l’esplosivo grazie per i doni più preziosi ricevuti, canteremo lo stupore, la meraviglia, la gioia grazie a canti tradizionali natalizi con orchestrazioni di Francesco Iannitti Piromallo, nostro precedente direttore, ed a composizioni di autori contemporanei quali John Rutter, ma anche (e saranno prime esecuzioni in assoluto con orchestra) di Mario Lanaro, Mariano Garau, Mauro Zuccante e Giuseppe Mignemi. Se volete venite pure voi, facciamo festa insieme domenica 22 dicembre in duomo alle 21:15 e il 24 dicembre a partire dalle 23:30″.