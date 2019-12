I bambini cantano per gli anziani della casa di riposo

GROSSETO – Canti, poesie, e una ventata di gioia e spensieratezza. È quello che hanno portato i bambini dlle classi quinte della scuola Enrico Toti, in via Montebianco, a Grosseto. I piccoli ieri sono andati a trovare gli anziani della Rsa Ferrucci, e hanno cantato e recitato per loro portando gli auguri di buone feste di tutti i bambini della scuola.

«L’esperienza che era già stata ripetuta in passato – ricorda la scuola -, è stata organizzata dallo staff educativo della Rsa in accordo con la scuola ed accolta con forte motivazione dai ragazzi, i quali hanno condiviso con gli anziani anche momenti ludici e laboratori come il gioco delle carte ed i cruciverba». L’iniziativa fa parte del progetto di plesso “Il mondo intorno a noi”, e riguarda il laboratorio “Solidarietà a scuola”.