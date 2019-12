Hc Castiglione a caccia delle semifinali di Coppa contro il Cp Alice, l’Under 13 sfida il Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Weekend con impegni non facili per le rose dell’Hc Castiglione, a cominciare da quelle giovanili. La sfida dell’Under 13 di Gigi Brunelli è quasi proibitiva contro la capolista Spv Viareggio, prima a punteggio pieno; impegno interno sulla carta invece abbordabile per l’Under 17 di Biancucci: contro Sarzana B già sconfitto all’andata a domicilio.



Gara decisiva infine quella di domani domenica per la prima squadra di Raffaele Biancucci: a Grosseto contro l’Alice ai biancocelesti basta un pareggio, nell’ultima giornata, per approdare alle semifinali della coppa Italia a Salerno. Il Castiglione si presenta però incerottato: Montauti e Cabiddu sono stati in settimana alle prese con un virus influenzale, e il portiere Astorino ha ancora i punti sulla fronte a causa della pallinata sul caschetto di domenica scorsa, in più Lorenzo Biancucci soffre di una brutta infiammazione al polso sinistro che gli limita molto il movimento. L’altra sfida, sempre domenica, è fra il Follonica B e il Siena. La classifica del gruppo H: Follonica A (che riposa) e Hc Castiglione 18 punti, Siena 10, Grosseto 7, Follonica B 0.