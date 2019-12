FOLLONICA – Sono le mongolfiere che voleranno su tutta la città la novità più importante del Natale di Follonica. Saranno sei, tre a volo libero e tre ancorate a terra, e saranno ospitate nel nuovo ippodromo alle porte della città il 28 e il 29 dicembre. Si potrà (con un biglietto a pagamento) salire sulle mongolfiere e volare su Follonica. Mongolfiere e non solo però perché mai come quest’anno, come ha spiegato il sindaco Andrea Benini, il Comune ha deciso di puntare sul periodo natalizio e sugli eventi invernali «a dimostrazione che Follonica può ambire ad avere un calendario di appuntamenti importanti tutto l’anno».

«Abbiamo investito tanto sugli eventi del Natale – spiega Benini – a partire dalla progettualità delle mongolfiere, lanciata già in estate e possiamo dire non c’era mai stato un periodo natalizio così ricco di eventi». Sì, perché oltre a questa originale novità da oggi fino al 6 gennaio saranno tante le iniziative. Si parte stasera quando sarà accesa la luminaria nelle vie del centro città: una luminaria tradizionale con luci a led e quindi attenta anche alla sostenibilità. «Quest’anno la luminaria è gestita dalla Pro loco – ha detto il sindaco – e voglio ringraziare anche chi fino all’anno scorso se ne è occupato perché ha veramente alzato l’asticella della qualità negli ultimi anni. Sto parlando del centro commerciale naturale La dolce vita».

Quest’anno poi Follonica ospiterà anche un mercatino che avrà come location il giardino del Casello idraulico che per queste feste si trasformerà nel “Giardino di Natale”. Tra le conferme per tutte il periodo delle feste, a partire da sabato 14 dicembre, nel centro storico suonerà la musica in filodiffusione di “Rdf”, il gruppo legato alla storica radio della città. Domani poi sarà la volta dell’accensione del grande albero di Natale in piazza Gramsci, al centro di quello che tutti i follonichesi conoscono come il “Birillo”. Sarà un albero alto 15 metri e sarà visibile da molti punti della città. Spazio come sempre anche ai tradizionali appuntamenti per San Silvestro, in piazza Sivieri con musica per aspettare la mezzanotte e con il concerto di capodanno.

Ecco il calendario completo degli eventi di Natale

• Sabato 7 dicembre alle 18: accensione della luminaria e concerto Coro Goitre

• Domenica 8 dicembre alle 17,30: accensione albero in piazza Gramsci

• Domenica 8 dicembre alle 17:30: biblioteca della Ghisa letture natalizie

• Da lunedì 9 dicembre: proposte di letture natalizie

• Lunedì 9 dicembre ore 17:30: Letture d’autore “Bucinella”

• Martedì 10 dicembre alle 16:30: il mestiere dell’archeologo, laboratorio per bambini

• Sabato 14 dicembre dalle 14: casello idraulico laboratorio per bambini Green village

• Sabato 14 dicembre alle 18:00: inaugurazione mostra “Follonica ci rivedremo tra 25 anni” in pinacoteca.

• Da domenica 15 a martedì 31 dicembre: Il Giardino di Natale (mercatino) nel giardino del Casello Idraulico

• Giovedì 19 dicembre alle 16:30: al Magma laboratorio di fotografia

• Giovedì 19 dicembre alle 21:15: al teatro Leopolda Concerto di Natale gospel

• Venerdì 27 dicembre alle 16:30: al Magma laboratorio di manipolazione della carta

• Dal venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio: al Magma “Prospettive d’arte, impressioni nell’argilla.”

• Sabato 28 dicembre alle 17: al Magma Le Cementine della Fabbrica Nicoletti

• Sabato 28 dicembre 21,30: teatro Leopolda “Scheletri in giardino”

• Sabato 28 e domenica 29 dicembre: ippodromo raduno mongolfiere

• Martedì 31 dicembre 22:00: piazza Sivieri “Il gallo canta a mezzanotte”

• Mercoledì 1 gennaio 17,30: concerto di Capodanno al teatro Leopolda con la Filarmonica Puccini

• Domenica 5 gennaio 16:30: laboratorio al Magma costruiamo una lanterna come gli antichi romani