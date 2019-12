Donazione del sangue: il Coeso sostiene associazioni che la promuovono

GROSSETO – Un bando per sostenere le associazioni che promuovono la donazione del sangue. Lo ha indetto il Coeso Società della Salute per cercare di sopperire al calo di donazione che sta affliggendo la regione Toscana e l’Italia più in generale.

“Donare sangue è un piccolo gesto, che richiede poco sforzo, ma che può determinare le sorti delle persone che hanno bisogno di trasfusioni – spiega il presidente del Coeso Giacomo Termine – e poiché tra i compiti della Società della Salute c’è anche quello di promuovere comportamenti virtuosi abbiamo pensato di sostenere le azioni di chi, ogni giorno, attraverso il proprio operato fa informazione e incentiva alla donazione”.