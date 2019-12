Coppa, il Cp Alice chiude la prima fase contro la leader Hc Castiglione

GROSSETO – Si conclude la prima fase della Coppa Italia di serie B, con il Circolo Pattinatori Alice che ospita domenica alle 18 in via Mercurio i cugini dell’Hc Castiglione. I biancorossi grossetani guidati da Alessandro Brizzi sono reduci da due belle prestazioni che hanno portato ad un pareggio contro l’Hockey Siena e alla vittoria sulla seconda squadra dell’Impredil Follonica. Alice cercherà di fare quindi sgambetto al team di Biancucci che ha già il pass per gli spareggi con l’altro girone toscano.

L’obiettivo principale è però migliorare la condizione in vista del campionato di serie B che scatta il prossimo 12 gennaio. Per il derby contro il Castiglione, che divide il primo posto in classifica con il Follonica, Brizzi dovrà fare a meno di Bianchi e Angeloni e per allungare la rosa dovrà far ricorso ad un paio di giovani. I convocati: Bruni, Raffaello Ciupi; De Virgilio, Rosati, Angeli, Bardini, Alfieri, Burroni (foto Casaburi).