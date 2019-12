Colpo da novanta per il Follonica Gavorrano, in arrivo il bomber Lorenzo Benedetti

GAVORRANO – Altra mossa di mercato per la società biancorossoblù. “Colpo da novanta del Follonica Gavorrano – ha diramato il team – che ha acquisto le prestazioni di Lorenzo Benedetti, attaccante, classe 1992. Il mister Paolo Indiani si ritrova tra le mani un bomber di razza, che nella passata stagione ha contribuito alla promozione della Pianese dalla serie D alla serie C con un bottino totale di 24 reti (23 reti campionato e una nella poule scudetto). Un giocatore corteggiato anche da società professionistiche, ma che alla fine ha deciso di sistemarsi al Follonica Gavorrano”.

“Nonostante la giovane età – continua il comunicato – il neobiancorossoblù, uscito dal settore giovanile della Fiorentina, vanta una grossa esperienza in serie C e serie D, con Prato, Lucchese, Viareggio, Seravezza e Colligiana. Complessivamente ha messo 77 reti in 223 partite disputate. Un rinforzo importante, di qualità per una squadra che sta cercando di rimontare posizioni in classifica. Nel campionato in corso Lorenzo Benedetti, originario di Pietrasanta, è andato a segno una volta, contro il Giana Erminio, nelle 12 presenze in serie C con la Pianese. L’attaccante si metterà a disposizione della squadra dalla prossima settimana. A Lorenzo un grosso in bocca al lupo per questa avventura in Maremma”.