MANCIANO -. Un’auto è andata a fuoco in via Circonvallazione sud a Manciano questo pomeriggio intorno alle 17. Si tratta di una vettura di proprietà di un residente nella zona che è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Orbetello per lo spegnimento. Al momento via Circonvallazione sud è chiusa al traffico dalla polizia municipale di Manciano. Non ci sono stati feriti.