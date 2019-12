Tax credit, Ance: «Ossigeno per industria alberghiera e turismo maremmani»

GROSSETO – “In merito all’approvazione del decreto fiscale in discussione in Parlamento, l’Ance Grosseto ritiene indispensabile l’approvazione dell’emendamento sul Tax credit per le riqualificazioni alberghiere, una misura in grado di dare ossigeno ad un settore così importante anche per la nostra provincia, promuovendo riqualificazione e risparmio energetico”. Si legge in una nota di Ance Grosseto.

“La misura – prosegue la nota – consente infatti di accedere a un credito d’imposta del 30 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo di 200 mila euro, con ricadute positive sull’intero comparto dell’edilizia. Riqualificare un albergo, riducendo l’impatto energetico e applicando i principi della sostenibilità, significa infatti promuovere una moderna concezione del turismo – 4.0 – in cui qualità dei dettagli, ricerca e design rappresentano di per sé un’attrattiva turistica anche per la Maremma, contribuendo a riqualificare spazi urbani”.

“L’Ance Grosseto – conclude la nota – auspica che l’emendamento possa trovare l’approvazione trasversale del Parlamento per dare un segnale concreto al settore turistico e a tutta la filiera dell’edilizia”.