Tante rivali grossetane per le giovanili del Follonica Gavorrano, Esordienti in finale a Livorno

FOLLONICA – Tornano in campo le formazioni giovanili del Follonica Gavorrano per confermarsi ai vertici provinciali. Gli Allievi 2003, allenati da Marco Cacitti, secondi in graduatoria alle spalle dell’Us Grosseto, vogliono allungare la striscia positiva sabato (calcio d’inizio alle 15) sul campo di via Calabria a Grosseto contro l’InvictaSauro.

I Giovanissimi 2005, affiancati all’Albinia al terzo posto con 21 punti, ricevono domenica mattina alle 10,30 al Baldaccheri l’Argentario, nono in classifica con 10 punti.

Intenso il programma del fine settimana nel campionato Esordienti. Tra i 2007, la squadra A gioca domenica alle 9,30 nel centro sportivo di Roselle contro l’Us Grosseto, la formazione B riceve sabato alle 15,30 al Nicoletti la Nuova Grosseto Barbanella.

Il gruppo 2008 A ha un doppio impegno al Nicoletti: sabato alle 15,30 contro la Nuova Grosseto Barbanella B e domenica alle 10,30 contro la Giovanile Amiata.

Gli Esordienti a 9 2008 sono in finale al Leghorn Yacht Service di Livorno (nella foto). In semifinale hanno superato il Tau Calcio (3-1, 3-0, 4-0), al termine di un’ottima partita. La formazione: Alessio Parenti, Giulio Pimpinelli, Kevin Lesaj, Niccolò Cascioli, Emilio Prisco, Vincenzo Presta, Lorenzo Grosso, Alessandro Spadi, Filippo Franchellucci, Gabriele Nardo, Mattia Ginanneschi. All. Gaetano Barbera, Massimo Vannetti.

Nel campionato Pulcini a 7 i 2009 A sono impegnati sabato alle 15,30 al Nicoletti contro la Nuova Grosseto B Barbanella, mentre in 2009 C ospiteranno domenica alle 10,30 al Nicoletti la Giovanile Amiata. I Pulcini 2009 B, allenati da Marco Di Fiore, hanno recuperato giovedì pomeriggio, sul campo di Ribolla, la gara con la Virtus Maremma, fornendo un’ottima prestazione. La formazione: Campetiello, Cornacchini, Giovani, Dorelli, Lilaj, Peccianti, Bassolino, Cot, Pastorelli, Salvadori, Micheloni, Gabrielli, Casanova.

I 2010 B saranno di scena sabato alle 17 sul sintetico di via Lago di Varano a Grosseto contro l’InvictaSauro B, mentre i 2010 C scenderanno in campo domenica mattina alle 11 al “Passalacqua” di via Australia contro la Nuova Grosseto Barbanella. I Primi Calci 2011 C dei Leoni di Maremma si confronteranno sabato, al Nicoletti, alle 15 con l’Us Grosseto e alle 16,30 contro il Marina Calcio. I Primi Calci 2012 B, infine, saranno impegnati in un concentramento che si svolgerà sabato alle 15 allo stadio “Scirea” di Ribolla.