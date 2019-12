GROSSETO – Un’auto è uscita di strada finendo la propria corsa contro un albero. L’incidente è avvenuto in via del Sarto, a Grosseto. Quando la squadra dei Vigili del fuoco è arrivata il conducente e unico occupante dell’auto era riverso nella fossetta laterale della strada, assistito da un Vigili del fuoco libero da servizio che si trovava passare in zona.

Sul posto gli operatori del 118 che hanno spinalizzato il ferito, e una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la vettura alimentata a Gpl. È intervenuta anche la Polizia municipale che ha accertato le cause dell’incidente.