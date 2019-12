Raccolta alimentare della Croce Rossa nei negozi Conad

GROSSETO – I supermercati Conad di Grosseto sostengono Croce Rossa Italiana con un’iniziativa benefica in favore di chi vive in condizioni di povertà, grazie alla generosità dei clienti. Sabato 7 dicembre i volontari della Cri provinciale di Grosseto saranno presenti presso i tre punti vendita Conad della città per raccogliere prodotti alimentari destinati a chi ha bisogno. Tutti i clienti potranno acquistare, oltre alla normale spesa, generi non deperibili quali pasta, biscotti, riso, carne in scatola, omogeneizzati per bambini, da donare all’uscita del supermercato ai volontari.