Mete speciali per capodanno

Le feste di fine anno sono davvero dietro l’angolo ed anche la Maremma si sta preparando a questo periodo magico con tantissime iniziative. Grosseto, Caldana, Cinigiano, Soranno, Roselle, Capalbio, Orbetello e la lista potrebbe continuare a lungo delle località dove non mancheranno appuntamenti ad hoc per un periodo che dura circa un mese ovvero dall’8 dicembre fino all’Epifania, il 6 gennaio. Nel mezzo c’è anche il Capodanno ed in tanti, da sempre, decidono di passarlo lontano da casa, in qualche località speciale.

E davvero speciali sono le mete consigliate dal casinó online di BetWay che su un interessante articolo sul loro blog ufficiale L’insider ha analizzato in modo davvero interessante alcune destinazione tratte da vari film di grande successo. La destinazione indubbiamente più bizzarra è Canto Bight, la città costiera che abbiamo imparato a conoscere in Star Wars Gli Ultimi Jedi, l’ottavo episodio cinematografico della mitica saga fantascientifica nata dallla fervida mente di George Lucas. In Canto Bight la parola d’ordine è una soltanto: il lusso! Hotel incredibilmente sfarzosi, una sala da gioco che potrebbe far girare la testa a molti, e soprattutto ogni tipo di gioco su cui é posssibile scommetere.

Se anche esistesse il pianeta di Cantonica dove è situata Canto Bight, non sarebbe così facile arrivarci e soprattutto non sarebbe a buon mercato. L’autore dell’articolo ha ipotizzato che siano già cominciati i viaggi di Virgin Galactic, la compagnia che promette nel giro di pochi anni, di portare nello spazio turisti particolarmente facoltosi. Costo del viaggio e della permanenza dunque? Poco più di 250.000 euro, cifra non proprio alla portata di tutti…

Per fortuna però ci sono destinazioni alla portata di tutti e davvero raggiungibili. Se amate ad esempio l’horror d’autore, indubbiamente avrete visto (e rivisto…) Shining, il cult movie diretto da Stanley Kubrick ed interpretato in modo magistrale da Jack Nicholson. Il film è stato tratta dall’omonimo libro di Stephen King che per l’Hoverlook Hotel si è ispirato ad un luogo reale: l’albergo Stanley che si trova nello stato del Colorado (ovviamente negli USA). Per raggiungere questa meta, soggiornarci qualche giorno e magari divertirsi sulle piste innevate con sci o snowboard, vi serviranno all’incirca 3.000 euro.

Ancora più low budget è scoprire le highlands scozzesi che hanno ispirato Hogwarts e Hogsmeade, le principali location di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. In questo caso con un po’ di fortuna ed una navigazione attenta sui siti specializzati in voli low cost, basteranno qualche centinaia di euro per fare un viaggio davvero… magico!

Se invece preferite una destinazione più calda, niente paura, abbiamo la meta che fa al caso vostro: Wakanda! La bellissima ed ultra tecnologica città stato vista in Black Panther non esiste nella nostra realtà ma moltissimi fan Marvel sono concordi nell’affermare che sia stata ispirata dalla capitale del Kenya Nairobi.

E se poi non potete proprio muoversi da casa, niente paura: proprio davanti ad un bel film con l’aiuto della vostra immaginazione, potete comunque viaggiare verso infiniti mondi e destinazioni! Non sarà proprio la stessa cosa ma come dice il saggio Lao Tzu: “Chi sa contentarsi è ricco”.