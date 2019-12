Le sardine scendono in piazza a Grosseto: ecco quando

GROSSETO – 3939 membri in una settimana: è il risultato del successo ottenuto dal gruppo Facebook “Sardine A Grosseto”, nato venerdì scorso. Ieri sera è stata lanciata la data della “sardinata” maremmana, ovvero il giorno in cui le sardine del grossetano si riuniranno in piazza per manifestare contro odio, sovranismo e populismo, come ormai fanno dal 14 novembre scorso, giorno in cui si è svolto il primo flash mob a Bologna. A Grosseto si terrà domenica 15 dicembre alle 18.30 in piazza san Francesco, all’indomani della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, definita la prima “sardinata” nazionale, per la quale sono attese più di 100mila persone.

Vedremo come reagirà la comunità grossetana al flash mob: per il momento nessuno parla di numeri. Fatto è che il movimento creato dai quattro giovani bolognesi sta acquisendo sempre più popolarità e riempiendo le piazze delle principali città italiane e non solo. Domenica 15 dicembre capiremo se le sardine sono popolari in Maremma come in tutto il resto di Italia.