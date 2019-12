Il Natale arriva all’Argentario: ecco il calendario degli eventi

MONTE ARGENTARIO – E’ pronto il calendario degli eventi che ci accompagneranno durante le festività natalizie ed il capodanno. Lo ha reso noto l’assessore alle manifestazioni ed eventi di promozione turistica, Francesca Ballini.

“Ringrazio innanzitutto le associazioni e tutti gli organizzatori che hanno collaborato nella predisposizione di questo cartellone ricco di eventi – ha commentato l’assessore -. Dall’8 dicembre saranno accese anche le luminarie posizionate nelle vie dello shopping e nelle principali piazze dei due centri. Quest’anno gli addobbi si sono arricchiti di nuove installazioni in particolare una slitta illuminata nella piazza dei Rioni e l’impianto di filodiffusione con musiche natalizie a Porto Ercole nella zona di piazza Roma e la Chiesa San Paolo, spero che tutte le iniziative siano di gradimento per chi ha scelto di trascorrere il Natale all’Argentario”.

“Natale a Monte Argentario” è il cartellone che raccoglie tutte le iniziative proposte dal Comune con le associazioni locali che si sono fatte parte attiva nell’organizzazione, dagli appuntamenti musicali e culturali ai presepi, fino a giungere alle iniziative dedicate agli anziani ed ai bambini. Il titolo vuole essere un invito ai cittadini a vivere il proprio paese nel periodo natalizio.

Le manifestazioni natalizie entreranno nel vivo il 21 dicembre con il Concerto di Natale del Coro Ager Cosanus nella Chiesa Santo Stefano, cui seguirà il concerto della banda comunale Baffigi il 22 dicembre e, nello stesso giorno, “La nevicata in piazza”, uno spettacolo di assoluta novità. Via via gli eventi continueranno fino al 6 gennaio alternandosi tra i due centri, Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune a questo LINK che è in continuo aggiornamento.