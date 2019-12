Il consigliere regionale Giannarelli in visita in Maremma: sarà nelle zone colpite dal maltempo

GROSSETO – Il presidente del gruppo regionale del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli lunedì 9 dicembre visiterà la provincia di Grosseto per una serie di sopralluoghi accompagnato dai consiglieri comunali pentastellati e da alcuni attivisti.

La prima tappa, prevista per le 10, sarà il Tombolo della Feniglia (Orbetello), dove Giannarelli visiterà il luogo colpito dalla tromba d’aria. Alle 11 passerà dalla zona colpita dalla tromba d’aria in località Albinia- La Fornace. Alle 12.30 Giannarelli sarà nel comune di Scansano nella frazione di Pomonte, dove il presidente della Cia grossetana Claudio Capecchi lo accompagnerà in sopralluogo nelle aziende agricole danneggiate dai temporali di novembre e al fiume Albegna. La visita si concluderà con una breve riunione con gli agricoltori e gli imprenditori locali. Infine, alle 17.30 il consigliere pentastellato arriverà a Follonica, dove verranno dibattute le questioni relative all’inceneritore di Scarlino.