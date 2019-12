Il Circolo Pattinatori ospita il Montecchio “ammazzagrandi”, Gemignani: «Gara durissima»

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Edilfox, leader solitario della serie di A2 di hockey pista, è attesto questo pomeriggio, alle 18, sulla pista amica di via Mercurio ad un impegnativo contro il Montecchio Precalcino allenato da Alessandro Zonta. La “Big red machine” guidata da Massimo Mariotti, reduce da quattro successi di fila e imbattuta dopo sette gare disputate, si confronta con quella che è stata ribattezzata l’Ammazzagrandi. La formazione veneta è infatti reduce dal netto successo casalingo contro gli Amatori Modena, il team indicato dagli addetti ai lavori come il favorito numero uno per la pole position nei playoff per la serie A1; una vittoria che ha permesso al Montecchio di salire a dieci punti. I biancorossi grossetani, che hanno vinto una bella gara sull’ostica pista di Thiene sono consapevoli di doversi misurare contro un cliente di buon livello e per questo giocheranno con grinta e determinazione per proseguire questa splendida cavalcata.



“Quella contro il Montecchio Precalcino – dice il capitano Andrea Gemignani (nella foto di Mimmo Casaburi) – sarà una gara durissima, visto quello che è successo la scorsa settimana con i veneti che hanno battuto il Modena, una squadra costruita per andare in A1. E’ una squadra fisica e dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente. Siamo reduci da una importante vittoria a Thiene al termine di una gara durissima, vinta con una grande difesa e con le grandi parate di Michael Saitta».

“A Thiene – aggiunge l’allenatore Massimo Mariotti – abbiamo avuto delle serie difficolta, sia per la qualità della squadra di casa, che ha quattro giocatori da A1, che per il fondo della pista scivoloso. Decisivo il nostro passaggio a zona che ha cambiato il volto della gara. Il Montecchio? E’ una squadra giovane, corre tantissimo e fa un pressing forsennato. Fuori casa non ha ottenuto grandi risultati, ma non dobbiamo sottovalutarlo e mi auguro che l’impianto di via Mercurio sia gremito per darci una mano”.

La formazione dell’Edilfox Grosseto: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli.



Il programma della 9ª giornata: Credit Agricole Sarzana-Hockey Thiene, SGS Forte dei Marmi-Pordenone, Edilfox Grosseto-Montecchio Precalcino, Zetamec Roller Bassano-Trissino, Amatori Modena-Estrellas Molfetta.

La classifica: Edilfox Grosseto 19 punti; Amatori Modena e Cremona 16; Roller Bassano 13; Molfetta 12; Montecchio Precalcino 10; Trissino, Thiene 9; Forte dei Marmi 4; Sarzana e Pordenone 2.

Classifica marcatori: Pasquale (Trissino) e Montivero (Modena) 19; Saavedra (Grosseto) 15; De Tommaso (Modena) e Pochettino (Cremona) 14.

Giovanili. Turno di riposo per gli Under 17, che hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto con una sola sconfitta. Sabato alle 15,30 in via Mercurio scendono in campo gli Under 15 per confrontarsi con l’Ash Viareggio, domenica alle 11 gli Under 13 ricevono l’imbattuto Forte dei Marmi.