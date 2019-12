Edicole in crisi: il Comune organizza degli incontri per sostenere i lavoratori

FOLLONICA – Il mondo delle edicole sta attraversando un momento di crisi, che trova origine in un sistema che non ha seguito il mutare dei tempi, delle modalità di fruizione, di aggiornamento delle funzioni e che si sta abbattendo sui lavoratori del settore in modo molto forte. Per questo l’amministrazione ha avviato, nelle scorse settimane, una serie di incontri con gli edicolanti di Follonica e le loro associazioni di categoria rappresentate da Barbara Priori e Mario Filabozzi per Fenagi Confesercenti, Carlo Ricci e Roberto Cicaloni per Snag Confcommercio e una rappresentanza di Sinagi Cgil.

Durante gli incontri sono emerse tutte le criticità legate al mondo delle edicole e tutti i soggetti riuniti al tavolo hanno iniziato a discutere su come avviare un percorso che aiuti ad individuare e supportare azioni utili ad uscire da questa situazione delicata con l’obiettivo di tutelare le poche edicole rimaste in città e, allo stesso tempo, migliorare la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini.

Alcune delle proposte emerse, e sulle quali l’amministrazione si è assunta l’onere di capire fattibilità e tempi di realizzazione, sono: la sperimentazione di un servizio di certificazione anagrafica decentrato, portando cioè questo servizio essenziale direttamente, attraverso le edicole, nei vari quartieri; l’avvio un percorso di distribuzione dei ticket per alcuni servizi a pagamento come quello del servizio di trasporto pubblico, parcheggi a pagamento, tessere Casette dell’Acqua ecc.; la distribuzione di prodotti informativi locali di interesse pubblico come calendari eventi, cartine, guide ecc.

L’amministrazione sta valutando la revisione del Regolamento per la tassa d’occupazione in modo da prevedere sgravi percentualizzati sull’applicazione dell’imposta per la categoria a parziale contropartita per i servizi prestati.

Il tavolo ha chiesto anche l’avvio di un percorso di concertazione per la modifica di altri Regolamenti a partire da quello sugli impianti pubblicitari andando a prevedere la possibilità di ospitare all’esterno delle Edicole impianti pubblicitari a pagamento.

In questo contesto è stato concordato di avviare un percorso di sensibilizzazione ed avvicinamento degli studenti, con il coinvolgimento delle Direzioni Scolastiche, verso il mondo della carta stampata e, sempre congiuntamente alle rappresentanze di categoria Fenagi Confesercenti, Snag Confcommercio e Sinagi Cgil, si è concordato di impegnarsi ad avviare la stesura di documenti unitari da sottoporre alle rappresentanze sia locali che nazionali dell’associazione dei Comuni.

Si è infine concordato di impegnarsi fin dalla data odierna a continuare un percorso di continuo confronto fino alla stesura di protocolli tra le parti da attuare a cominciare dal territorio Comunale.