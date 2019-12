Atleti di tutte le età allo stage di karate e kobudo del Team Tana delle Tigri

PORTO SANTO STEFANO – Appuntamento per gli appassionati di arti marziali all’Argentario. Domenica 8 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il Palazzetto dello Sport di Porto Santo Stefano in via degli Atleti si terrà un allenamento di Karate (forma, combattimento, propedeutica) e Kobudo (armi delle arti marziali). Lo stage è stato ideato dal maestro Nevio Sabatini ed organizzato dal Karate Team Tana delle Tigri di Monte Argentario con il Patrocino del Comune di Monte Argentario.

Saranno tre ore intense dove verranno affrontati vari argomenti, dalle forme antiche alle tecniche di combattimento più evolute al livello mondiale.



Saranno presenti molti esponenti a livello nazionale nell’ambito marziale. Dal direttore tecnico della Nazionale di San Marino maestro Alessio Magnelli, al responsabile nazionale del Kobudo (metodo Matayoshi) M° Ettore Morolli oltre ai Maestri Nevio Sabatini, Luca Danesi (per il Kumite), Francesco Di Campli (stile Shotokan Ryu), Mario Pezzola (Shito Ryu), Francesco Nardi (Kobudo), Fabio Mecarozzi, Mourad Lamine, Christian Mecarozzi (Kihon e propedeutica). Allo stage parteciperanno più di cento atleti, dai più piccoli 4/5 anni agli adulti. Lo stage è aperto a tutti, l’entrata al pubblico è gratuita.