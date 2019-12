Torna Marino il trenino: al via il servizio turistico natalizio di Tiemme per le vie del centro

GROSSETO – Con l’avvicinarsi del Natale torna, puntuale, anche “Marino il trenino”, il servizio turistico di Tiemme pensato per far calarsi nell’atmosfera delle festività nel cuore del centro storico di Grosseto.

Marino sarà in servizio per grandi e piccoli nel fine settimana del 7 e 8 dicembre, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 20, lungo il consueto percorso che dal capolinea di via Mazzini (lato sinistro opposto Hotel Bastiani), si snoderà lungo via Mazzini, via Saffi, via Amiata, via Fossombroni, via Porciatti, via Manetti, via Ximenes, piazza Gioberti e di nuovo via Mazzini, dove è prevista l’unica salita e discesa dei passeggeri.

Il trenino tornerà nuovamente a girare per il centro storico di Grosseto dal 21 al 31 dicembre, sempre in orario 10 – 13 e 15.30 – 20, quindi da Capodanno fino al 5 gennaio solo in orario pomeridiano, dalle 15.30 alle 20 e infine il giorno dell’Epifania (lunedì 6 gennaio 2020) sia in orario mattutino che pomeridiano.

Il costo del biglietto rimarrà invariato, anche per questo anno, a 2 euro a corsa.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul servizio è possibile consultare il sito web www.tiemmespa.it.