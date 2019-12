Si rinnova l’accordo tra Conad Grosseto e Ccn “Centro storico Grosseto”: partono gli sconti reciproci

GROSSETO – Fai la spesa nei punti vendita Conad di Grosseto e ottieni lo sconto nei negozi del centro storico. Fai acquisti nei negozi del centro storico e ottieni lo sconto per fare la spesa nei punti vendita Conad. Dal 5 dicembre, per tutto il mese, partono le offerte incrociate.

È questo il frutto dell’accordo tra Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto e il Centro Commerciale Naturale “Centro storico Grosseto”. Un’alleanza che si rinnova dopo il successo dello scorso anno, dando vita ad uno scambio bilaterale finalizzato a rivitalizzare il centro cittadino.

L’iniziativa si chiama “Grosseto al centro naturale del nostro cuore” ed è rappresentata con il fiore stilizzato di Conad, che tiene al centro il logo del Ccn, il tutto protetto da due mani chiuse a cuore.

Quando sei da Conad: dal 5 al 31 dicembre, se fai la spesa in uno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto (Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal), presentando la tua Carta Insieme, riceverai subito una cartolina per usufruire di uno sconto nei negozi del Ccn “Centro storico Grosseto” da spendere entro il 13 gennaio 2020. Per ottenere lo sconto in centro, basterà mostrare il coupon e la Carta Insieme.

Quando sei nel centro storico di Grosseto: fino al 31 dicembre, a fronte di un acquisto in un negozio del centro commerciale naturale, riceverai una cartolina da utilizzare entro il 13 gennaio 2020, in uno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto (Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal) per usufruire di uno sconto di 5 euro su una spesa minima di 20, in prodotti a marchio Conad (Sapori&Dintorni Conad, Verso Natura, Piacersi, Alimentum Conad). Per avere lo sconto è necessario utilizzare la Carta Insieme Conad.

Di seguito la lista dei negozi del centro storico aderenti all’iniziativa di co-marketing con CONAD



1. Babilonia: sconto del 20% su articoli selezionati

2. Bistrot degli Artisti: sconto del 20% su Menù alla Carta

3. Bottega di Arte Nardini: sconto del 10%

4. Boys and Girls: sconto del 15%

5. Coin Casa: Sconto del 10%

6. Comix Café: sconto del 20% sul menù pranzo (piatti del giorno), anche da asporto OPPURE 20% di sconto sul listino feste di compleanno da svolgersi entro la fine della promozione

7. Desigual: sconto del 10%

8. Erboristeria Bonheur Il Quadrifoglio: sconto del 15% su spesa minima € 20.00

9. Erboristeria Pacini: sconto del 10% su spesa minima di € 10.00

10. Erboristeria Stellini: sconto del 10%

11. Farmacia Severi: sconto del 10% sul parafarmaco

12. JCT Abbigliamento: Sconto del 10%

13. Libreria Mondadori: sconto del 10% sui libri OPPURE sconto del 15% su cartoleria e oggettistica. Entrambi con spesa minima di € 30.00

14. Libreria Palomar: sconto del 10% + sconto del 50% su selezione di libri

15. Libreria Paoline: sconto del 10% su oggettistica, con spesa minima di € 30.00

16. Max & Co. : sconto del 20%

17. Miss B: sconto del 10%

18. North Sails: sconto del 20%

19. Ottica Baldi: sconto del 20% su occhiali da sole e occhiali da vista completi

20. Ottica Ballerini: sconto del 20% su occhiali da sole e 15% su occhiali da vista completi

21. Ottica Guerreschi: sconto del 20% su montature sole e su occhiale vista e sconto del 25% su occhiale vista bambino

22. Ottica Nau: sconto del 5%

23. Ottica Ricasoli: sconto del 30% su occhiali da sole e da vista

24. Parronchi: sconto del 10%

25. Ragazzi Italiani: sconto del 10%

26. Rinascimento: sconto del 10% sulla collezione autunno inverno

27. Shock: sconto del 10%

28. Smart People Gioiellerie: sconto del 15% sull’argento e sconto del 10% sull’oro, su spesa minima € 25.00

29. Sol Caffè: 1 caffè espresso OMAGGIO nel Punto Vendita di Via Ricasoli n.7

30. Taverna “Il Canto del Gallo”: un calice di vino omaggio

31. Wooden Beer Shop: sconto del 10%

32. Retrò: sconto del 20%

33. Profumeria Severi: sconto 10% su tutti gli accessori e cosmetica Terme di Saturnia ed Estee Lauder

34. Negozi Corti: Sconto del 10%

*promo non cumulabili con eventuali altre promozioni in corso

Nella foto da sinistra: Giulia Corti del negozio Bpys and Girls; Patrizia Fommei, dell’Erboristeria Bonheur il Quadrifoglio; Alessandro degli Innocenti, di Conad Grosseto; Vincenzo De Sapio, del negozio di abbigliamento “Rinascimento”, vicepresidente del Cnn “Centro Storico Grosseto”.