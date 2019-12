Saltano i prelievi all’ospedale, M5S: «L’amministrazione deve impedire i disservizi, non condannarli»

PITIGLIANO – “Sono apprezzabili il tono e gli auspici del vicesindaco Paolo Mastracca (con delega alla sanità) in merito alla chiusura ieri del laboratorio analisi di Pitigliano, un po’ meno le tempistiche” a parlare è il gruppo Pitigliano 5 Stelle. “L’amministrazione dovrebbe impedire certi disservizi e non condannarli a mezzo stampa dopo che sono avvenuti. Nel tempo ci siamo preoccupati di incalzare l’amministrazione con documenti e articoli, abbiamo sempre ottenuto risposte rassicuranti, della serie ‘tutto sotto controllo’. Invero ci chiediamo se non sia l’inizio della fine”.