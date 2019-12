Premio al Volontariato: la Proloco lo assegna all’Assistenza spirituale forze armate

GROSSETO – La Proloco di Grosseto assegnerà quest’anno il Premio al Volontariato alla sezione grossetana di P.a.s.f.a. (Assistenza spirituale forze armate). La scelta è stata presa in occasione dell’ultimo consiglio direttivo. L’associazione, nata a Roma nel 1915, svolge attività tese al perseguimento di solidarietà religiosa, sociale e materiale nei confronti degli appartenenti alle Forze armate in servizio e in quiescenza e dei loro familiari.

La consegna del premio da parte del presidente della Proloco Umberto Carini alla sezione grossetana di P.a.s.f.a. avverrà in occasione del concerto natalizio che la Corale Puccini terrà nel duomo di Grosseto domenica 22 dicembre alle 21,15. Riceverà la targa di riconoscimento la presidente della Sezione grossetana la signora Matilde Calvari.

La Sezione territoriale di Grosseto è nata nel 2013 e va ad aggiungersi ad altre 30 sezioni e comitati sparsi in tutta Italia. Il Pasfa di Grosseto opera e lavora sul territorio maremmano in sinergia con il Cappellano militare e i Comandi militari del Reggimento Savoia Cavalleria, del quarto Stormo caccia intercettori e del Centro militare veterinario, ma collabora attivamente anche con la Guardia costiera di Porto Santo Stefano, e con i comandi provinciali della Guardia di finanza e dei Carabinieri.