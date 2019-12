GROSSETO – IlGiunco.net e la Maremma, un legame che si rinnova ogni anno e che anche quest’anno è stato rinforzato nell’ottava edizione di #maremmalocal, l’evento organizzato per avvicinare il quotidiano della provincia di Grosseto alla sua comunità.

Un’iniziativa, quella ospitata ieri nella sala della Fondazione Il Sole, che quest’anno ha avuto come tema il cambiamento. «Dal 2011 ad oggi – ha spiegato il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – IlGiunco.net ha sempre puntato sull’innovazione proponendo un nuovo modello nel panorama dell’informazione locale e il cambiamento è stato, sin dall’inizio, uno dei temi ricorrenti nella storia del quotidiano online più letto della provincia di Grosseto. Per questo il cambiamento è stato scelto anche come tema dell’evento di quest’anno». E ieri a #maremmalocal si è parlato proprio di cambiamento anche grazie alla premiazione conclusiva di #maremmachecambia, il contest fotografico lanciato su Instagram nel mese di settembre.

di 53 Galleria fotografica #maremmalocal 2019









Presenti tra gli altri il sindaco di Grosseto e presidente della provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il sindaco Follonica Andrea Benini, il sindaco di Scarlino Francesca Travison, il sindaco di Rocccastrada Francesco Limatola, il vicesindaco di Pitigliano Paola Mastracca, l’assessore di Manciano Daniela Vignali, l’assessore di Gavorrano Daniele Tonini, il presidente del Parco delle Colline Metallifere Lidia Bai.

#maremmachecambia – Ecco i vincitori del contest dedicato alla Maremma che cambia. Al primo posto si è qualificata la foto di Federico Silenzi, al secondo posto Monica Gentili, al terzo Michele Mazzuoli, mentre a Tommaso Tarassi è andato il premio del pubblico.

IlGiunco.net e i partner dell’evento – L’evento di ieri sera è stato un momento importante per IlGiunco.net ed è stato reso possibile soltanto grazie alla collaborazione con alcuni partner. Tra questi la Cantina I Vini di Maremma, una delle realtà storiche del nostro territorio. Un’eccellenza che nasce nel 1954 e che da allora ha sempre avuto un forte legame con la nostra terra di cui porta il nome. L’altro partner che è stato fondamentale per quest’edizione di #maremmalocal è Terme di Saturnia, che proprio quest’anno festeggiava i 100 anni dalla nascita e che ha messo a disposizione del contest i premi finali.

I numeri de IlGiunco.net – Le pagine lette del 2019 sono state 37.985.884 (una crescita del 12,5% rispetto all’anno precedente). Nel 2018 furono 33.759.932. Nel 2017 furono 30.738.625. Soltanto nel 2016 le pagine lette furono 19.321.748, nel 2015 più di 11 milioni. Nel 2014 furono 7 milioni e 950 mila pagine lette, nel 2013 3 milioni e 614 mila.

I social – IlGiunco.net sui social, ecco i principali numeri: su Facebook abbiamo appena superato i 42,3 mila like sulla nostra pagina ufficiale, mentre su Instagram ci stiamo avvicinando a quota 12,3 mila followers. Siamo presenti anche su Twitter con circa 4 mila followers. Su Youtube il nostro canale è in crescita costante è ha già superato i 990 iscritti.

L’opera d’arte – Per celebrare questo ottavo anno di attività de IlGiunco.net l’artista Simone Cascino ha donato alla redazione un mosaico che riproduce lo stemma originale di Giuncarico, il paese del Comune di Gavorrano che ha ospitato la prima redazione del quotidiano online della Maremma.