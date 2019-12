La scomparsa di Marcello: la famiglia ringrazia Follonica

FOLLONICA – La Famiglia Ricceri ringrazia la cittadinanza follonichese , parenti ed i tantissimi amici che in questi giorni si sono stretti al nostro dolore per la tragica scomparsa di Marcello. Un grazie speciale a tutti per il cordoglio, l’affetto, la vicinanza e la solidarietà dimostrata. Se ne è andata una memoria storica di Follonica, ma dopo le molte testimonianze siamo sicuri che il ricordo di Marcello vivrà eternamente nel ricordo ti tutti voi, nel cuore di Follonica, la città che ha sempre amato.