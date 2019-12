La schiacciatrice cubana Rosir Calderon Diaz ospite presso la Luca Consani

GROSSETO – Un’ospite speciale per la Luca Consani Pallavolo Grosseto che accoglierà per circa un mese la star della pallavolo cubana Rosir Calderon Diaz. Tutto è iniziato quando Rosir ha contattato il professor Natale della YMCA per chiedergli di prepararla fisicamente: la risposta è stata affermativa e la pallavolista si è trasferita per un mese a Grosseto dove sta facendo un lavoro atletico importante. Per completare il periodo di preparazione anche sotto l’aspetto tecnico, Natale ha contattato la società grossetana chiedendo di ospitarla durante gli allenamenti della serie D. La Pallavolo Grosseto ha accettato molto volentieri, dandole subito tutta la disponibilità possibile. Rosir inizierà da oggi giovedì alle 18.30 al Palazzetto ad allenarsi con la Luca Consani seguita da Stefano Spina.

Calderon Diaz è da anni un elemento fondamentale della nazionale cubana con cui nel 2005 ha partecipato al World Grand Prix arrivando quarta e vincendo il premio di miglior schiacciatrice, ripetendosi nel 2006 al campionato del Mondo. Ha giocato poi in Russia in Svizzera e infine in Turchia nel 2011-2012. Nel 2014 è tornata in Russia per giocare la coppa CEV con la Dinamo Krasnodar e l’anno successivo è tornata a giocare in Turchia fino al 2018, quando si è spostata in Francia per militare nel Volero Le Cannet. Attualmente vive a Mosca e ha ottenuto un contratto in Indonesia per il campionato di Gennaio.