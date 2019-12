Gara esterna per la Gea di Prima divisione contro la pari punti Donoratico

GROSSETO – Quinto impegno stagionale per la formazione di Prima divisione della Gea Basketball Grosseto, impegnata alle 21,15 di stasera giovedì sul parquet di Donoratico. Per i ragazzi di Alessandro Goiorani si tratta di un bell’esame di maturità: i livornesi affiancano il quintetto biancorosso in testa alla classifica del girone A con 8 punti, anche se con una partita in più. Santolamazza e compagni sono infatti imbattuti, mentre i padroni di casa sono scivolati a Portoferraio contro la Pall. Elba (59-56). Quaranta minuti che comunque daranno precise indicazioni della Gea di continuare ad essere protagonista in questo torneo.