Due nette vittorie per le giovanili del Follonica Basket, battute Gea e Orbetello

FOLLONICA – Due partite ed altrettante vittorie nette per le squadre giovanili del Follonica Basket.

La prima squadra a scendere in campo è stata l’Under 13 al Palazzetto di Via Austria a Grosseto per l’ultima giornata della prima fase contro la locale Gea.

La partita ha visto vincenti i ragazzini azzurri per 100-25 ribadendo ulteriormente la superiorità tecnica vista anche all’andata, dove i follonichesi si erano imposti per 99-17. Gara filata via senza troppa pressione, con gli ospiti che hanno messo in pratica gli insegnamenti tecnici degli allenamenti in un clima di sano agonismo senza “azzannare” inutilmente gli avversari. Il 15 dicembre inizierà la seconda fase che dovrebbe vedere il Follonica inserito in un nuovo girone assieme a Gea Grosseto, Orbetello, San Vincenzo e Invictus Livorno.

Follonica: Cacialli, Ciaffarafà, Tosi, Cenerini, Mendozza, Signorini, Anselmi, Martini, Battaglini, Pucci. All. Porciani, vice Pietrafesa. Altri risultati Elba-Piombino 29-69.

Classifica finale girone T Prima Fase: Piombino ed Elba 10 punti, Follonica 4, Gea Grosseto 0.



Al Palagolfo di Follonica, l’Under 18 di Vichi e Pietrafesa hanno sconfitto nettamente l’Orbetello per 68-25 nella sesta di andata della prima fase. Match senza tatticismi con i padroni di casa che hanno preso in pugno la situazione sin dal primo possesso, con il parziale del primo tempo di 18-6 che già dava la prima spallata.

Più equilibrato il secondo parziale, complice una certa rilassatezza difensiva, con il periodo vinto per 20-13 e squadre nello spogliatoio sul 38-19.

Al rientro in campo, il Follonica difendeva decisamente meglio rendendo quasi impossibile l’avvicinamento al proprio canestro agli orbetellani piazzando due parziali di 14-4 e 16-2. Tra gli aspetti da migliorare sicuramente la scarsa precisione al tiro sia dalla lunetta che dal campo, mentre positivo l’atteggiamento difensivo in particolare nel secondo tempo.



Adesso i follonichesi si prepareranno alla trasferta di Livorno, non difficilissima, per affrontare nella settima di andata la penultima Invictus Livorno sabato 7 dicembre alle ore 18 presso la storica palestra di Via Pera.

Follonica: Petri 7, Vichi 10, Bartolozzi 14, Ranieri 7, Bifolco, Bagnoli 4, Bianchi 12, Fusco 4, Contrino 1, Cornacchini 6, Presenti, Biagetti 3 All. Vichi, vice Pietrafesa.

Altri risultati: Fides Livorno-US Livorno 53-60, Piombino-Invictus Livorno 100-66, Rosignano-Pielle 57-67, Argentario-Arcidosso 92-43 recupero Rosignano-Invictus Livorno 55-51.

Prossimo turno: Invictus Livorno-Follonica, Pielle Livorno-Orbetello, Arcidosso-Rosignano, US Livorno-Argentario; Fides Livorno-Piombino si gioca il 15 dicembre.

Classifica: Argentario e Piombino 12 punti, Follonica* 8. US Livorno e Fides Livorno 6, Arcidosso, Pielle Livorno e Rosignano 4, Invictus Livorno 2, Orbetello 0.