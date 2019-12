Calcio a 7, prima di campionato in grande per Amatori Grosseto e La Stecca

GROSSETO – Inizio scoppiettante per il campionato di calcio a 7 Csen over 35, con dieci formazioni ai nastri di partenza e dopo due mesi di gare di Coppa Italia. Ventotto reti segnate in cinque incontri per una competizione che dopo una giornata ha subito riservato sorprese. Vittoria sofferta per l’Health Lab di Vattiata contro la Panetteria Maremma: 4-3 il finale in una sfida nervosa, decisa dalla doppietta di Letteri. Vittoria subito brillante invece per il Ristorante Il Veliero. Il team orbetellano ha regolato 2-0 La Macrilela facendo capire di che pasta è fatta la formazione di Podestà.

Vittoria con goleada invece per il Granducato del Sasso che ha liquidato 8-2 il Panificio Arzilli: tre doppiette per il Granducato, con Bulku, Musilli e Trimi in rete, seguiti da Rossi e Blanchi. Le reti dell’orgoglio per il Panificio Arzilli hanno portato le firme di Mucci e Lozzi. Rossi trascina invece gli Amatori Grosseto nel successo per 4-0 contro il Finanzia e Friends, mentre La Stecca sorprende 3-2 i Veterani Sportivi. Spampani e Nunziatini non sono bastati al team di Petri, superato dai centri di Corina, Cantalino e Foglia.

Health Lab-Panetteria Maremma 4-3

HEALTH LAB: Agostini, Vattiata, Miliani, Cannatella, Aluigi, Letteri, Gorelli, Fedolfi, Brizzi.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Allegro, Cipriani, Siveri, Carducci, Gigli, Bonagura, Bartoli.

Marcatori: 2 Letteri, Fedolfi, Brizzi; 2 Bonagura, Siveri.

Rist. Il Veliero-La Macrilela 2-0

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Di Tonno, Bruni, Fortunati, Nannini, Podestà, Wongher, Venanzi, Monaci.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, D’Andrea, Cascione, Di Lorenzo, Lopez, Riso, Tammaro, Falcone, Ercoli.

Marcatori: Fortunati, Podestà.

Granducato del Sasso-Panificio Arzilli 8-2

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Trimi, Bulku, Musilli, Rossi, Blanchi, Guarcello, Bassi.

PANIFICIO ARZILLI: Nanni, Lato, Aquilani, Bruni, Stivaletti, Narducci, Lozzi, Pastorelli, Mucci.

Marcatori: 2 Bulku, 2 Musilli, 2 Trimi, Rossi, Blanchi; Mucci, Lozzi.

Amatori Grosseto-Finanzia e Friends 4-0

AMATORI GROSSETO: Tullo, Pasquinelli, Silvestre, Bagnoli, Chessa, Autiero, Salvafondi.

FINANZIA E FRIENDS: Ciavatta, Diana, Somma, Rosi, Di Marino, Bova, Orusei, Rossi, Guazzini, Scipioni.

Marcatori: 3 Rossi, Somma.

Veterani Sportivi-La Stecca 2-3

VETERANI SPORTIVI: Bertini, Chiofalo, Nunziatini, Spampani, Penco, Sonnini, Niccolai, Barbero.

LA STECCA: Alemanno, Biagetti, Cuneo, Sacchini, Foglia, Torti, Corina, Cantalino.

Marcatori: Spampani, Nunziatini; Cantalino, Corina, Foglia