Sfida impari contro la corazzata Pisa, sconfitte le Under 16 della Gea

GROSSETO – La Pallacanestro Femminile Pisa conferma la sua superiorità nei confronti della Gea Basket nella prima giornata di andata del campionato Under 16. Al Palasport di via Austria finisce 87 a 25 una sfida impari. La formazione pisana messa in campo da Masi ha presentato undici atlete del 2004, il coach Luca Faragli (che ha sostituto Andrea Ciolfi) ha messo in campo quattro 2005, cinque 2006 e tre 2007.

Comprensibile quindi il divario fisico e tecnico tra le due formazioni. Nonostante ciò le grossetane hanno frenato le avversarie nel primo quarto, concluso sul 16-6. Il match si è risolto nel secondo periodo con un 29-4 del Pisa che ha tolto interesse alla gara. La Gea ha comunque lottato anche nella terza frazione persa appena di quattro punti.



Under 16, Gea Grosseto-P.F. Pisa 25-87

GEA GROSSETO: Tanganelli 11, Di Stano, Emma Camarri, Panella 5, Landi, Nunziatini 4, De Michele, Dottorini, Guasti, Lambardi 2, Saccardo, Faragli 4. All. Luca Faragli.

P.F. PISA: Lucarelli 6, Sgorbini 10, Marini 5, Favilli 2, Sereni 9, Selmi 8, Minutolo 4, Carboni 2, Sassetti 12, Ceccarini 8, Garruto 21. All. Masi.

ARBITRO: Lombardo.

PARZIALI: 6-16, 10-45, 20-69.