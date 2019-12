Sabato si accendono le luminarie di Natale a Follonica

FOLLONICA – Sabato 7 dicembre, alle ore 18 con l’accensione di una scintillante luminaria organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Follonica, saranno inaugurate ufficialmente queste festività natalizie. Accompagnata dal concerto del Gruppo Goitre in piazza Sivieri, le luci del Natale illumineranno le vie principali di Follonica, insieme ai luoghi simbolo della città, dal Cancello dell’Ilva a Piazza Vittorio Veneto, dalla piazza del Comune all’obelisco di piazza Sivieri.

Proprio in Piazza Sivieri, come anticipo delle vere mongolfiere che, dall’Ippodromo dei Pini, saliranno sui cieli di Follonica il 28 e il 29 dicembre, sarà posizionata anche una luminosissima mongolfiera di luci alta sei metri che splenderà nel centro di Follonica.

Ma non potrebbe mancare il simbolo del Natale, l’albero.

In contemporanea con Pisa, i volontari e gli amici dell’Agbalt, l’associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore, domenica 8 dicembre alle ore 17.30 parteciperà all’accensione dell’albero di Natale installato in piazza Gramsci, la piazza “del birillo” per i vecchi follonichesi: un albero di luci tridimensionale, alto ben 15 metri, aprirà definitivamente le festività natalizie, ricordando così che Natale è soprattutto solidarietà e amore per il prossimo.