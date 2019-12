L’almanacco del Giunco: il 4 dicembre si sciolgono i Led Zeppelin e in Italia si vota il referendum costituzionale

GROSSETO – Mercoledì 4 dicembre, Santa Barbara vergine martire, il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 16.36. Accadeva oggi:

63 a.C. – Marco Tullio Cicerone pronuncia la Quarta Catilinaria

771 – muore Re Carlomanno I, fratello del futuro imperatore Carlo Magno, dopo appena due anni di regno

1110 – Prima Crociata: I crociati conquistano Sidone

1532 – la sacra sindone viene gravemente danneggiata da un incendio

1563

– A Carini viene uccisa la baronessa Laura Lanza

– Chiusura ufficiale del Concilio di Trento (aperto il 13 dicembre 1545) dopo 25 sessioni.

1619 – Trentotto coloni della Parrocchia di Berkeley, in Inghilterra, sbarcano in Virginia e rendono grazie a Dio (questa è considerato il primo Giorno del ringraziamento)

1642 – Il cardinale Mazzarino diventa Principale ministro di Stato francese

1674 – Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan (la missione diverrà in seguito la città di Chicago)

1783 – Alla Fraunces Tavern di New York, il generale George Washington dà l’addio formale ai suoi ufficiali

1791 – Viene pubblicato il primo numero del The Observer

1829 – Di fronte ad una feroce opposizione il Lord britannico William Bentinck introduce un regolamento che dichiara che tutti coloro i quali incoraggiano il suttee in India sono colpevoli di omicidio colposo

1864 – Guerra di secessione americana: a Waynesboro (Georgia), le forze del generale unionista Judson Kilpatrick impediscono ai confederati guidati dal generale Joseph Wheeler di interferire con la campagna di William T. Sherman tesa a distruggere un’ampia fetta del Sud, nella sua marcia verso il Golfo del Messico (le truppe dell’Unione comunque soffriranno perdite tre volte superiori ai confederati)

1875 – Il noto politico newyorchese Boss Tweed fugge di prigione e scappa a Cuba e da lì in Spagna

1918 – Woodrow Wilson si reca a Versailles per i negoziati di pace della prima guerra mondiale, diventando il primo presidente statunitense a recarsi in Europa mentre è in carica

1939 – Seconda guerra mondiale: la Hms Nelson viene colpita da una mina (lanciata dal sottomarino tedesco U-31) vicino alle coste scozzesi e viene mandata in riparazione fino all’agosto 1940

1942 – Olocausto: a Varsavia, due donne cristiane, Zofia Kossak Szczucka e Wanda Filipowicz, rischiano la vita fondando il Consiglio per l’assistenza degli ebrei

1943

– Fine della Grande depressione negli USA: Con le cifre della disoccupazione che calano rapidamente a causa delle assunzioni collegate alla seconda guerra mondiale, il presidente Franklin D. Roosevelt chiude la Works Progress Administration

– Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava Maresciallo Tito, proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia

1945 – Con un voto di 65 a 7, il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione degli Usa alle Nazioni Unite

1958 – Il Dahomey (l’odierno Benin) diventa una nazione auto-governata all’interno della Comunità francese

1965 – Viene lanciata la sonda Gemini 7, con a bordo Frank Borman e James A. Lovell

1967 – Guerra del Vietnam: forze statunitensi e sudcoreane ingaggiano i Viet Cong nel Delta del Mekong

1968 – Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani

1969 – I membri delle Pantere Nere, Fred Hampton e Mark Clark, vengono uccisi nel sonno durante un’incursione compiuta da 14 poliziotti di Chicago

1976 – Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centrafricana, si incorona Imperatore Bokassa I dell’Impero Centrafricano

1978 – La sonda Pioneer Venus entra in orbita attorno a Venere

1980 – In seguito alla morte del batterista John Bonham, avvenuta il 25 settembre, i Led Zeppelin annunciano lo scioglimento del gruppo

1981 – Il Sudafrica concede l’indipendenza all'”homeland” del Ciskei (riconosciuta solo dal Sudafrica)

1982 – La Repubblica Popolare Cinese adotta la sua costituzione

1991

– Il giornalista Terry Anderson viene liberato dopo sette anni di prigionia a Beirut

– La compagnia aerea Pan American World Airways cessa di operare dopo 64 anni di servizio.

1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush invia 28mila soldati in Somalia

1993 – Si conclude una tregua tra il governo dell’Angola e i ribelli dell’Unita

1996 – Viene lanciata la sonda Mars Pathfinder

2008 – Per la prima volta nella sua storia, la Banca centrale europea taglia il tasso di sconto dello 0,75%: il presidente Jean-Claude Trichet commenta: «È una situazione eccezionale»

2016 – In Italia si tiene il terzo referendum costituzionale della storia repubblicana

Fonte: il.wikipwdia.org