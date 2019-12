In edicola ed on line il numero di dicembre di Maremma Magazine

GROSSETO – Il viaggio tra le cose di Maremma continua… È in edicola e on line (dal 1°) il numero di Dicembre di Maremma Magazine, l’unico mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze.

Tantissimi anche questo mese gli spunti per andare alla scoperta di una terra unica, sfogliando quest’altro bel numero del magazine fondato nel 2003 dall’editore Celestino Sellaroli.

«“Follonica in Mongolfiera”, due giorni di grandi eventi per animare le Feste di Natale», «“Natale al Museo”, un mare di eventi a dicembre nei Musei di Maremma», «La grande musica dell’Amiata Piano Festival protagonista nel weekend dell’Immacolata».

E poi ancora: «“Leonardo da Vinci un genio di… cuoco”, al via a Grosseto la mostra», «Castiglione della Pescaia si prepara al Natale con un ricco cartellone di eventi», «Straordinario successo per la mostra sulla battaglia di Alalìa al museo archeologico di Vetulonia», «A Civitella Marittima la prima Giornata del folklore e delle tradizioni popolari dedicata al “Maggio in Maremma”».

In evidenza altri due servizi: il primo dedicato ai «The Groovin’ Groupies, la band che fa rivivere i mitici e favolosi anni ‘60», il secondo a «Viola Lamioni e quell’amore sconfinato, quasi impresso nel dna familiare, chiamato Maremma».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per la famiglia «Bruni, una storia di successo nel segno della determinazione, del coraggio e della passione».

«Il vino del mese» non è un vino, ma un Gin, il Gin “Imperiale”, griffato Rocca di Montemassi.

Infine, da segnalare anche nello spazio «Aziende al Top | Storie di imprese e di imprenditori di Maremma», un bel servizio dedicato a «SEI, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili ed ora anche nell’edilizia con il progetto Casa Futura!».

E questi sono solo alcuni dei contenuti di dicembre! Insomma, un altro numero da non perdere!

Maremma Magazine è in vendita nelle edicole di tutta la provincia di Grosseto e zone limitrofe.

Questo il link per acquistarlo e leggerlo anche on line (da PC, tablet e smartphone) https://goo.gl/pG3sGP

E per chi volesse abbonarsi alla versione cartacea, con in omaggio il CD “Canti e cantastorie di Maremma – I suoni della tradizione”, qui c’è il link per procedere http://maremma-magazine.it/wp-content/uploads/2019/06/Pagina-Abbonamento-2019-CD.pdf

Info: www.maremma-magazine.it

In copertina uno scorcio di Follonica (Foto di Omar Cirilli)