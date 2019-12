Il Natale a Orbetello è anche podismo, nuova edizione della Maratonina

ORBETELLO – Si avvia verso la conclusione il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Domenica la 21esima e terz’ultima tappa a Orbetello con la Maratonina di Natale, classica corsa sui 10 chilometri sulla ciclabile che costeggia la laguna, organizzata dal Gs Reale Stato dei Presidi.

Nata nel 2009, è stata vinta per tre volte da Stefano Musardo e da Jacopo Boscarini tra gli uomini, per quattro da Katerina Stankiewicz tra le donne. Tra le squadre nove affermazioni per il Team Marathon Bike (nella foto di Roberto Malarby, un momento dell’edizione 2017). Il via alle ore 10.