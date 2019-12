Il Marathon Bike non perde lo scettro: altro trionfo a Canino

CANINO – La compagine del Marathon Bike mette in bacheca anche la vittoria a squadre nell’edizione di quest’anno, alla tradizionale “Maratonina dell’olio” di Canino di domenica scorsa. Dopo le vittorie del 2015-2016-2017 e 2018, la squadra grossetana cala quindi il “pocherissimo” tanto atteso, portando alla partenza 51 atleti tra i quali 17 donne.

Non è stato ritoccato il record di presenze, sempre detenuto dalla squadra grossetana, che anno scorso portò nello splendido paesino viterbese, bel 74 podisti al via. Ancora una volta premiata come migliore squadra davanti a quelle di Montalto di Castro, 34 corridori al via, e dell’atletica Montefiascone, che si è presentata con 28 atleti. Il migliore tempo per il Marathon Bike l’ha ottenuto Anna katarzyna Stankiewicz con il tempo di 39:01, che gli è valso il secondo posto assoluto tra le donne, dietro la fortissima Eleonora Bazzoni.

Tra gli uomini invece il migliore è stato Massimiliano Taliani che ha tagliato il traguardo dopo 39:18. Questi i tempi degli altri 49 presenti: Bruno Dragoni 39:23, Marco Lippi, 39:30, Micaea Brusa, 41:55, Giacomo Daviddi, 41:59, Loriano Landi 42:13, Roberto Ricchi 42:28, Alessandro Milone 43:16, Luigi Cheli 43:47, Roberto Rossi 43:49, Sergio Mori 43:57 Cristina Gamberi 43:58, Gennaro Pennino 43:59, Mirco Falconi 45:02, Lisa Lambrecht 45:32, Danilo Marianelli 45:53, Fabrizio Francioli 46:00, Marco Marrucci, 46:02, Paolo Giannini 46:21, Riccardo Morgiani 47:32, Daniele Tanganelli 47:38, Paolo Bischeri 48:32, Andrea Profilo 48:43, Nicoletta Cristofari 49:10, Andrea Ferrarese 48:57, Massimo Machetti 49:18, Angelica Monestiroli 49:52.

E ancora Enza Sollena 50:12, Antonella D’auria 49:55, Carolina Polvani 50:40, Riccardo Ciregia 50:42, Gaia Monestiroli 51:17, Marinela Chis 51:03, Fabio Giansanti 51:20, Giovanni Gasparini 51:11, Guido Petrucci 52:16, Roberta Galgani 52:16, Massimo Facchielli 52:12, Maurizio Maggiotto 52:23, Tiziano Rossi 55:35, Massimo Taliani 56:33, Massimo Moretti 56:59, Elena Rossi 58:22, Daniela Mucciarelli 59:14, Elisa Maggiotto 58:52, Alberto Mazzi 1:01:47, Luigi Spaggiari 1:02:43, Elisabetta Bigagli 1:04:16, Sonia Bellezza, 1:04:41, Maria Laila Gorrieri 1:13:36, Margherita Baldassarri,1:13:37.