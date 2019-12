Il Follonica Gavorrano rinforza il centrocampo con il giovane Federico Apolloni

GAVORRANO – Colpo di mercato per la società biancorossoblù, che rinforza il centrocampo. “L’Us Follonica Gavorrano – ha diramato la società – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Federico Apolloni, classe 2000, centrocampista, proveniente a titolo definitivo dal Ponsacco, con il quale ha disputato in questa stagione 11 partite. E’ cresciuto nel vivaio dell’Empoli Calcio, arrivando fino alla Primavera”.



“Mi fa piacere essere approdato in questo gruppo – ha detto Apolloni – e spero di dare il mio contributo alla risalita in classifica. Il mio procuratore era stato contattato da diversi club fra cui Lucchese e Grosseto, società dal passato glorioso, ma quando è arrivata la proposta del Follonica Gavorrano, non ci ho pensato due volte ad accettare, in quanto ritengo che i biancorossoblù siano una società di eccellenza dell’intero panorama nazionale di serie D”.