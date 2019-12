GROSSETO – Ci sono volute due ore di lavoro per i Vigili del fuoco di Grosseto per rimuovere un albero caduto nella notte sulla strada. L’intervento è iniziato poco prima delle 5 di questa mattina. L’albero, un pino, è caduto su via Scansanese a Grosseto. I Vigili hanno lavorato a lungo per rimuovere il tronco dalla carreggiata.

